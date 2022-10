Mostra la tua personalità. Per celebrare la comunità LGBTQIA+, la classica tomaia total white svela un arcobaleno di nuance sgargianti. E poiché ogni persona è diversa e speciale, i design di colori sotto il bianco sono tutti unici e irripetibili. Puoi personalizzare la tomaia o lasciare che il tempo faccia il suo corso: in ogni caso, l'ammortizzazione Zoom Air e la linguetta super imbottita ti assicureranno il massimo comfort. Inoltre, la tasca nascosta nella linguetta consente di riporre i tuoi oggetti indispensabili. E come se non bastasse, puoi mixare lacci blu, rosa e bianchi! Il risultato è una silhouette versatile, vivace e semplice da abbinare.

SKU: DR4876-100