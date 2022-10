CHF 234.95

Perfetto mix di due icone, Nike x sacai VaporWaffle rappresenta al contempo il passato e il futuro di Nike Running. La scarpa unisce il modello Nike Vaporfly e la classica Pegasus del 1983 in un look esclusivo che solo sacai poteva creare e che supera ogni limite. Questa volta, VaporWaffle ritorna con una palette semplice e monocromatica alternata a dettagli tono su tono. Presenta una base bianca in nylon, strati esterni in suede Sail e pelle, con una doppia linguetta bianca e Sail a contrasto per uno stile discreto. Il battistrada in gomma completa il look neutro ma d'impatto di VaporWaffle, rendendola perfetta per tutti i giorni e per qualsiasi outfit.

SKU: DD1875-100