CHF 134.95

L'era Co.Jp (Concept Japan) di Nike, nei primi anni 2000, ha visto la nascita di diverse colorway classiche per la leggendaria silhouette Dunk. Una delle più ambite è "Viotech", che prende il nome dalla vivace tonalità di viola che caratterizzava la rifinitura multicolore di un modello in origine esclusivo per il Giappone. Di ritorno per la prima volta dal 2013, questa eccezionale colorway ha dato inizio a un'era che ha definito Dunk come icona culturale.