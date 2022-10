CHF 234.95

Chris Gibbs e la sua crew hanno riscritto le regole cercando ovunque gli articoli più cool e osservando attentamente il mondo delle scarpe esclusive giapponesi negli anni Novanta. Ora, UNION remixa i suoi modelli preferiti dell'epoca in una collezione che rende omaggio alle tre città fondamentali per il brand: New York, Los Angeles e Tokyo. La colorway UNION x Dunk Low "Argon", con tomaia antistrappo e cuciture non rifinite, rivisita un classico che ha ispirato Gibbs per anni.

SKU: DJ9649-400