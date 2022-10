Confortevole e dallo stile vissuto, Dunk torna ancora una volta per offrire la forma, l'aspetto e le sensazioni originali di questa versione a taglio alto del 1985. Il denim leggermente scolorito in Barely Rose dona una ventata di energia anche nelle giornate più calde. I dettagli non rifiniti e le cuciture a contrasto aggiungono un look da spiriti liberi a qualsiasi outfit. L'intersuola vintage strizza l'occhio all'epoca dei ganci sul parquet. Allaccia le scarpe e porta ovunque il tuo stile, grazie a questo confortevole modello a taglio alto.

SKU: DQ8799-100