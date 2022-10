Attingendo ai cataloghi Nike del 1997, presentiamo alcuni dei modelli di scarpe e abbigliamento da basket più significativi della fine degli anni '90. Tra essi, compaiono silhouette del brand Jordan, come Air Jordan XII e Air Jumpman Pro, e di Nike Basketball, come Air Bakin, Air Zoom Flight Five e Air Rise Uptempo. In questa offerta, sono inclusi anche capi di abbigliamento che appartengono alle collezioni del brand Jordan e di Nike Basketball del 1997.