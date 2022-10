Prezzo non disponibile

Fedele ai modi svariati e liberi con cui Virgil Abloh sviluppa e modifica i prodotti, Nike x Off-White™ Blazer Low unisce un'estetica multidisciplinare adatta a qualsiasi sport. Esplorando gli archivi di Nike, Abloh ha trovato ispirazione nelle iconiche silhouette da basket, skateboard e trail running, e ha iniziato a rivederne le forme e le caratteristiche sotto una nuova luce.

Grazie alla combinazione di silhouette e sport diversi, il design inconfondibile di Blazer Low mette in evidenza il linguaggio di design di Abloh. Attraverso sessioni di progettazione collaborativa e scambi di messaggi di testo con il team di design Nike, tra i metodi di lavoro preferiti di Virgil, Abloh si è concentrato sulla "combinazione di linguaggi per una nuova firma", sottolineando come ciò accade quando elementi non correlati vengono uniti inaspettatamente. Abloh e il suo team hanno realizzato questo processo creativo attraverso lo straordinario tallone in TPU che completa Blazer Low e trae ispirazione dalla classica forma del tallone di Air Terra Humara. Per arrivare a questo punto radicale, in una fase delle sessioni di progettazione, Abloh chiese addirittura: "Possiamo… unire i dettagli di Humara e fonderli in una suola vulcanizzata?" Questa energia giocosa nei confronti delle nuove opportunità è ciò che ha permesso la realizzazione di nuove possibilità e di Blazer Low Off-White™.

I dettagli esclusivi Nike x Off-White™, come l'allacciatura superiore, la linguetta sullo Swoosh, la linguetta in schiuma esposta e i fori, completano la scarpa donando un look pratico e d'ispirazione DIY a una sneaker realizzata con grande maestria, conoscenza e passione per spingersi oltre i limiti.

SKU: DH7863-001