CHF 149.95

Dopo aver debuttato sul parquet come scarpa da basket, l'inconfondibile silhouette di Blazer ha fatto la sua apparizione nel mondo dello skate lasciando un segno indelebile in questa cultura. Allo stesso modo, MEDICOM TOY ha acquisito un'influenza globale estendendosi ben oltre i confini della sua sede giapponese per lasciare un'impronta indelebile che unisce arte, musica, sneakers e giocattoli.

Fin dal passato, Nike SB e MEDICOM hanno collaborato in diverse occasioni. Ispirato alla scarpa Air Force 1 High ricoperta di pelliccia sintetica nera lanciata nel 2010, l'ultimo paio nato da questa collaborazione utilizza dettagli simili per celebrare la famosa linea BE@RBRICK di MEDICOM. Impreziosito da logo sulla linguetta e sul lato del tallone, questo modello presenta inoltre dettagli a contrasto in nero sulla linguetta del tallone. La suola interna con doppio logo, ricoperta di illustrazioni astratte, completa questa silhouette da collezione.