Per questo lancio, l'etichetta Off-White™ di Virgil Abloh aggiunge il proprio tocco estetico a una delle silhouette da running più innovative di Nike. Basandoci sulle testimonianze degli atleti più veloci al mondo, abbiamo creato Tempo NEXT% a partire dai risultati raggiunti dalla nostra scarpa da corsa per eccellenza, Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. La schiuma Nike ZoomX nella suola intera assicura ritorno di energia a ogni passo, mentre l'unità Zoom Air visibile aggiunge elasticità alle tue falcate.

Ora, il design è stato reinventato, incorniciato da elementi e grafiche minimalisti dallo stile artigianale. Ispirate ai prototipi e ai runner di tutto il mondo, le suole con tacchetti in gomma richiamano il giorno della gara. In puro stile Off-White™, le tecnologie della scarpa sono messe in risalto da grintose scritte, che evidenziano anche le specifiche di produzione, stampate sulla zona mediale della scarpa.