Ricordi il futuro? Spiridon Cage 2 è l'essenza del nuovo millennio al suo apice di stile, splendida come il giorno del suo debutto, nel 2003, stavolta con stile e calzata rinnovati. Il nome della scarpa deriva dall'airbag ampliato e racchiuso in una "gabbia" sul tallone, che non solo riflette l'atmosfera dei primi anni 2000, ma offre anche l'ammortizzazione che ci si aspetta da Zoom Air. Con pelle scamosciata di alta qualità e nabuk sintetico traforato uniti a uno Swoosh metallizzato, la colourway di questa nuova edizione si ispira alle tonalità naturali, dando vita a una nuovissima versione di un classico OG.