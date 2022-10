Nata per rendere omaggio all'icona del basket Penny Hardaway, Air Max Penny riproduce quasi perfettamente il modello originale da basket degli anni Novanta (la sua prima scarpa esclusiva). Dallo Swoosh Jewel al profilo con ali lungo i lati, i dettagli autentici offrono uno straordinario stile rétro. Il tessuto in suede Photon Dust ravviva il design, mentre la suola Coconut Milk e l'ammortizzazione Air dai toni coordinati donano un look casual. L'ammortizzazione Air offre tutto il comfort necessario per prestazioni eccezionali, da provare per credere.

SKU: DX5801-001