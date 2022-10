CHF 199.95

La celebre Air Max 90 del 2013 è lieta di celebrare il 30° anniversario di questa iconica silhouette. Il nuovo look prende vita con un motivo Duck Camo che cattura l'attenzione su una vivace base in Infrared. In omaggio alla versione del 2013, la scarpa sfoggia anche uno Swoosh con motivo ispirato alla pelle di serpente. Tutti gli elementi di questa versione rivisitata di Air Max 90 si fondono in un design frizzante: una vera e propria celebrazione del 30° compleanno di una silhouette senza tempo.