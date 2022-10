Nata dopo una lunga tradizione di colorway sfrenate, questa versione di Air Max 90 ispirata agli ambienti paludosi non vuole essere da meno. Come avvinghiata in una metaforica lotta tra predatori raffigurata su una scarpa casual, l'ecopelliccia stampata sulla tomaia emerge su una protezione antifango con motivo in finta pelle di coccodrillo. Sottopiede e suola interna aggiungono un tocco di rosso brillante, visibile anche attraverso la suola semitrasparente. Questa AM 90 a sangue freddo, però, non dimentica le sue origini, radicate nel running anni '90: un battistrada in gomma con motivo waffle, strati esterni cuciti e un piatto suola termoplastico nell'intersuola aggiungono leggerezza, elasticità e ammortizzazione. Una scarpa perfetta per farsi notare in città o per affrontare i percorsi fangosi.