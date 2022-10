Air Max 2013 è tornata più traspirante che mai: abbiamo collaborato con Stüssy per dare un look estivo a questo modello. Il mesh a trama larga e gli strati esterni in tela di canapa offrono una sensazione di freschezza, mentre l'iconico brand Stüssy aggiunge un tocco di originalità. Preparati al lancio più esclusivo della stagione.

SKU: DM6447-200