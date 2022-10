Omaggio all'energica colorway del 2006, questa Air Jordan 7 celebra il 30° anniversario della silhouette che ha conquistato la vetta dell'NBA. Il nabuk nero di prima qualità fa da sfondo ai dettagli a contrasto in Citrus, tra cui coloratissime cuciture e un logo Jumpman ricamato. Il rivestimento interno in Varsity Red e il 23 sul tallone mantengono viva la tradizione legata al basket. Con colori caldi che ricordano gli agrumi, questa scarpa è perfetta per il tuo stile.

SKU: CU9307-081