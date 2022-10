Non badare all'omino di pan di zenzero e metti le mani su questa ambita riedizione. Per AJ14 "Light Ginger", la famosa colorway lanciata nel 1999 viene rivisitata con una pelle pregiata per un look davvero esclusivo. L'unità Zoom Air nel tallone e nell'avampiede offre il vantaggio di cui hai bisogno per stare sempre un passo avanti. Non lasciarti sfuggire l'ultimo modello firmato MJ, indossato sul parquet di Chicago da His Airness in persona.

SKU: 487471-701