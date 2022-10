CHF 209.95

Travis Scott, artista hip-hop, fondatore di un'etichetta discografica e originario di Houston, in Texas, ci regala un nuovo remix di AJ1 Low che riporta il modello a uno stile street. Rimanendo fedele al suo amore per i toni naturali e un look vissuto, questa versione abbina l'effetto invecchiato dell'intersuola con lacci coordinati e strati esterni in pelle martellata di alta qualità. La pregiata pelle nabuk e il logo Cactus Jack su linguetta, tallone sinistro e sottopiede non passeranno inosservati. E per rendere il design di questa scarpa unico nel suo genere, lo Swoosh è applicato al contrario, per un tocco esclusivo firmato Travis Scott.

SKU: DM7866-162