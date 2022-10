Capolavoro "incompiuto", questa versione artigianale di AJ1 Low presenta bordi grezzi a vista che aggiungono un look decostruito alla tua scarpa preferita. Il tessuto resistente lungo la silhouette e il motivo in rilievo sulla punta valorizzano il look, mentre la versatile colorway Black and Smoke Grey è perfetta da abbinare a qualsiasi outfit. Il tocco finale? L'ammortizzazione Air ultraconfortevole che ti offre tutto il comfort necessario in ogni situazione.

SKU: DV0982-006