Colorway Limestone facile da abbinare, strati inferiori lisci e strati esterni con texture martellata: cosa vuoi di più? Questa rivisitazione dell'originale scarpa da basket per il tempo libero offre uno stile resistente e definito. La suola in Gum Yellow crea contrasto con l'intersuola in Summit White, mentre il brand impresso completa il look. Inoltre, la morbida imbottitura alla caviglia e l'ammortizzazione Air offrono quel comfort che conosci e ami.

SKU: DV7585-200