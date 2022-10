CHF 209.95

Jun Takahashi di UNDERCOVER rivisita Air Force 1 in chiave trail. Il rivestimento impermeabile in GORE-TEX protegge dall'umidità, mentre il sistema di allacciatura fino alla caviglia (ispirato ad Air Revaderchi, un'icona ACG) aggiunge supporto. I dettagli funzionali, come le placchette in metallo, le linguette sul tallone e il logo in plastica sulla linguetta rendono questa scarpa ancora più resistente e imperdibile!

SKU: DQ7558-002