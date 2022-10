Il tempo passa per tutti, ma non per Air Force 1 "Fresh". La morbida pelle testurizzata non crea grinze ed è facile da pulire. Il logo stampato a impressione sostituisce le etichette in tessuto e, con i lacci extra, offre il massimo comfort. Inoltre, il sottopiede traforato assicura freschezza e traspirabilità ideali. Adesso non hai più scuse per non indossare un look total white.

SKU: DM0211-100