Chi vive in città sa bene che il cambiamento è sempre dietro l'angolo. Dal traffico imprevisto a un cambiamento improvviso del tempo, sapersi adattare è fondamentale. Nike Adapt Huarache nasce proprio per adattarsi a ogni tuo movimento, grazie al sistema di allacciatura automatica che garantisce una calzata sempre perfetta.

Proprio come le altre scarpe Adapt, Adapt Huarache è compatibile con l'app Nike Adapt. Collega l'Apple Watch per stringere o allargare la calzata con facilità dal tuo polso, e usa la tua voce per regolare le scarpe all'istante con cinque diversi comandi rapidi di Siri.

La prima volta che indossi le scarpe, l'app creerà due modalità: una regolata per l'attività e l'altra per il relax. Verifica il livello della batteria, modifica le luci, stringi le scarpe mentre sei in movimento e altro ancora.