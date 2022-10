Questa sneaker resistente è perfetta per lo sterrato. Rivisitata per la stagione e le temperature più rigide, ACG Mountain Fly Low presenta una tomaia impermeabile realizzata dal noto brand GORE-TEX, che la rende ideale per affrontare tutto ciò che la natura ha in serbo per te. Ideata per i terreni impervi, è caratterizzata dall'intersuola React che assicura elasticità e il massimo comfort tutto il giorno, oltre alla suola con battistrada oversize. L'allacciatura sovrapposta dal design rifrangente da trekking e la tomaia con motivo a griglia rendono questo modello ACG irrinunciabile per qualsiasi avventura.

SKU: DD2861-002