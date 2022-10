CHF 244.95

Il fondatore e direttore creativo di 1017 ALYX 9SM, Matthew M. Williams, è noto per la sua capacità di aprire nuovi orizzonti nella moda. La sua filosofia è semplice: unire le ispirazioni tratte da una vita trascorsa tra Stati Uniti ed Europa con le ultime innovazioni. Fedele a questa idea, 005 Slide x MMW è una ciabatta pensata per accompagnarti in qualunque occasione. La suola in schiuma a doppio strato (con piatto suola stabilizzante nel mezzo) offre un comfort meditativo, mentre la tomaia in schiuma leggera è traforata per allontanare il calore. Abbiamo anche aggiunto dei fori di drenaggio sotto il piede per aiutarti a mantenere la pelle asciutta. La borsa, infine, ti permetterà di trasportare comodamente la ciabatta in vacanza. Anche se, probabilmente, vorrai tenerla sempre addosso.

SKU: DH1258-002