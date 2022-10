Phantom GT. Behind the Design

Nel processo di design, il senso di sicurezza degli atleti è essenziale. I calciatori devono poter contare su scarpe che rispondano alle loro aspettative in campo ed è per questo che per Phantom GT è stata applicata una scienza esatta. Per creare il nuovo sistema Nike Hyperquick, così come per creare la texture generativa, nulla è stato lasciato al caso.



Utilizzando i test degli atleti e il design generativo, Hyperquick System è stato perfezionato per sostenere i piedi dei giocatori a velocità elevate. La scarpa è rigida nelle zone giuste per offrire supporto nei cambi di direzione più rapidi, mentre la configurazione dei tacchetti è studiata per farsi spazio con agilità tra i difensori.