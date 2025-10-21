Come la colorway proibita di Air Jordan 1 ha dato il via alla rivoluzione delle sneakers

Quando Jordan indossò per la prima volta le sneakers nere e rosse, non aveva intenzione di creare polemiche. Stava testando una scarpa nuova e ardita alla ricerca dell'eccellenza. Tuttavia, all'epoca la lega imponeva la regola dell'uniformità della divisa: le sneakers dovevano necessariamente rispettare le restrizioni relative al colore ed essere uguali a quelle degli altri giocatori.

Essendo visivamente dirompenti e diverse da ogni altra scarpa in campo, le Jordan nere e rosse da lui indossate violavano quella regola. Jordan le sfoggiò comunque, perché riteneva che rispecchiassero la sua personalità e il suo gioco. La sua decisione di continuare a infrangere il regolamento divenne una dichiarazione simbolica: non era lì per adeguarsi. Era lì per cambiare le regole del gioco.

Jordan indossò diverse colorazioni di AJ1 durante il suo sensazionale anno da esordiente, scatenando una vera e propria tempesta culturale. E ogni volta che indossava le sneakers nere e rosse, Nike era al suo fianco.

Nota del redattore: i seguenti estratti del "DNA Remembers" derivano da un rapporto di ricerca interno pubblicato per la prima volta dal Digital Nike Archives nell'ottobre del 2014. Anni dopo, questi ci permettono di capire in che modo i dettagli relativi alla colorway vietata della Jordan siano cambiati nel tempo.