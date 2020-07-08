Smoothie rigenerante all'anguria

Smoothie all'anguria per il recupero
Coaching
Di Nike Training
Recupera energia dopo l'allenamento con questo frullato super sano.
Anguria: questo dolce frutto estivo nasconde tantissimi benefici. Scopri perché è ottimo per il recupero muscolare e per ridurre le infiammazioni, e in che modo puoi integrarlo nel tuo recupero con questa gustosa ricetta per uno smoothie.
Questa bevanda adatta ai vegani contiene sostanze nutritive che possono contribuire ad alleviare i dolori muscolari e a rifornire il corpo di elettroliti dopo un allenamento intenso. Inoltre, è facile da preparare ed è davvero rinfrescante. Scopri perché leggendo la semplice ricetta qui sotto, insieme ad alcuni suggerimenti per preparare e personalizzare il tuo smoothie.
Ingredienti da 10 e lode (e ottime ragioni per amarli)
- L'anguria è super nutriente.
Questo frutto dolce contiene naturalmente alti livelli di licopene, che secondo alcuni studi può contribuire a ridurre infiammazioni e dolori muscolari per un recupero più rapido, nonché la citrullina, un amminoacido che può migliorare le prestazioni agendo sul flusso sanguigno e l'assorbimento di ossigeno. Poiché l'anguria è composta al 92% di acqua, può anche aiutare a reidratare il corpo dopo un allenamento intenso.
- Il cavolfiore garantisce consistenza, ma senza dare sapore.
Se l'idea del cavolfiore in un frullato ti spaventa, non preoccuparti: il suo sapore è piuttosto blando (probabilmente sentirai solo il mango e l'anguria, ben più dolci). Questa verdura conferisce allo smoothie una consistenza cremosa, come un latticino. Consideralo un modo semplice per inserire più verdure nella tua dieta.
Consigli utili per la preparazione
- Fai scorta di ingredienti.
Assicurati di avere pronto qualche sacchetto di prodotti surgelati per avere tutto ciò che ti serve per preparare più porzioni.
- Taglia il cavolfiore.
Prepara il cavolfiore fresco in anticipo tagliando la testa in cime, cuocilo a vapore e congelalo. Questo è particolarmente utile se le verdure crude tendono a farti avvertire un senso di gonfiore.
- Conserva in modo intelligente.
Dividi porzioni singole di mango e cavolfiore in contenitori ermetici, quindi mettile nel congelatore. Quando vorrai un frullato, non dovrai fare altro che metterli entrambi nel frullatore con il resto degli ingredienti.
Vuoi personalizzare la ricetta? Ecco alcune idee:
- Usa qualsiasi tipo di latte alternativo.
Se eviti i latticini, va già bene così. Se hai allergie alla frutta a guscio, puoi sostituire il latte di mandorla o altra frutta a guscio con latte di cocco o di avena.
- Aggiungi proteine.
Per ottimizzare il recupero dopo un allenamento di forza mirato a sviluppare la muscolatura, considera l'aggiunta di proteine in polvere non aromatizzata (sceglile a base vegetale se vuoi uno smoothie vegano). Puoi anche aggiungere yogurt greco semplice, perfetto per i vegetariani.
- Elimina un po' di zuccheri.
Prova a sostituire il mango con un frutto che ha una minore contenuto di zuccheri, come fragole o mirtilli.
- Considera i semi.
Se non ci sono semi di canapa nella tua dispensa, puoi usare semi di chia o di lino. Contengono più fibre ma meno proteine rispetto alla canapa.
Preparazione: smoothie all'anguria per il recupero
Porzioni: 1
Tempo di preparazione: 5 minuti
Tempo totale: 5 minuti
Ingredienti
152 g di anguria a cubetti
100 g di cime di cavolfiore surgelato
40 g di mango fresco o congelato a pezzetti
30 ml di succo di lime fresco
180 ml di latte di mandorla o altra frutta a guscio
5 ml di polline d'ape un altro po' per guarnire
5 ml di semi di canapa e un altro po' per guarnire
Preparazione
- Versare tutti gli ingredienti in un frullatore. Frullare fino a ottenere un composto omogeneo.
- Guarnire con il polline d'ape e i semi di canapa. Gustare subito lo smoothie con una cannuccia riutilizzabile.