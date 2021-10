Scegliere di specializzarsi nello sport, secondo il coach Gjert Ingebrigtsen

Ora, potresti domandarti cosa fare con la borsa di studio. Potresti vederla come una possibilità da cogliere subito. E penso che sia assolutamente giusto lasciare che influenzi la tua decisione. Per Henrik, devo dire, ricevere una borsa di studio per la corsa è stato un fattore importante che ha influito molto sulla sua decisione di dedicarsi al running. Devi valutare i pro e i contro di questa scelta per capire se il gioco vale la candela.



Un modo per farlo è chiederti: "Amo abbastanza questo sport da sopportare tanti aspetti noiosi?" Pensa all'allenamento quotidiano, all'esercizio, al recupero dopo un infortunio: tutti aspetti che gli atleti non definirebbero di certo "divertenti".



Tanti anni fa ho detto ai miei figli: "Non fatelo per la gioia. Fatelo per i risultati". Un bel paradosso, tuttavia, perché i risultati, vale a dire le vittorie ad alti livelli, sono tra le gioie più grandi che si possano avere. La sola ragione per cui i miei figli sopportano tanti sforzi è che sanno che alla fine li porteranno a gioire. Amano la competizione così tanto che hanno insegnato a se stessi a divertirsi in allenamento… nei limiti del possibile. Non puoi aspettarti che il divertimento sia costante, perché se farai sport a livello professionale non lo sarà.



Lo sport può essere straordinariamente noioso e incredibilmente emozionante. In alcuni momenti può disorientarti del tutto e in altri schiarirti perfettamente le idee. Può essere affrontato con malinconica solitudine e con gioiosa partecipazione.



Tutto questo si applica anche alla vita. Resta quindi un'ultima domanda: vuoi affrontare gli alti e bassi dell'esistenza su un campo da basket, su un campo da lacrosse, in un ufficio, su un palco o in uno studio? Come ho detto all'inizio non posso darti io la risposta. Posso solo aiutarti con queste domande. E queste domande, a loro volta, potranno offrirti più informazioni, incoraggiamento e aiutarti a entrare più in connessione con la tua persona. Ma alla fine la decisione spetta a te.



Coach Ingebrigtsen