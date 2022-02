Nike produce scarpe eco-sostenibili?

Con Move to Zero Nike punta ad azzerare gli sprechi e le emissioni di carbonio per contribuire a proteggere il futuro dello sport. È una risposta alla realtà del cambiamento climatico. Con le temperature globali alterate dal cambiamento climatico, le giornate calde rendono più difficile allenarsi all'aria aperta mentre il minor numero di notti fredde ostacola il recupero.

L'impegno di Nike non è solo quello di produrre scarpe rispettose dell'ambiente, ma anche di mettere in atto pratiche aziendali sostenibili per ridurre la nostra impronta di carbonio e promuovere un futuro più sostenibile. Per saperne di più sull'impegno di Nike in termini di sostenibilità, consulta purpose.nike.com.

In qualità di cliente, puoi unirti a Nike nel suo percorso verso la sostenibilità scegliendo uno dei modelli ecocompatibili per il tuo prossimo paio di scarpe da training o da running. Inoltre, i suggerimenti su come pulire le scarpe e su come prolungare la durata delle scarpe da running possono contribuire a ridurre ulteriormente il tuo impatto ambientale.