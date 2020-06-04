3 modi di rendere il fitness divertente per i bambini
Movimento
Di Nike Training
Come motivare i bambini a muoversi divertendosi.
Vuoi che ti sveliamo un segreto? Per far muovere i bambini bisogna farli divertire. In questo articolo, imparerai tre modi diversi per alzare il livello del divertimento e far muovere i bambini, grandi o piccoli che siano.
Sai bene che per coinvolgere i bambini in qualcosa (compiti, appuntamenti dal dottore, lunghi viaggi in auto) il divertimento è fondamentale. L'allenamento non fa eccezione. "Se non proponi un'attività fisica che in qualche modo risulti divertente, difficilmente i bambini si mostreranno interessati", afferma Karen Santesson, tra i supervisori del Child Development Center di Nike e responsabile del programma di attività Everybody Moves, conforme alle linee guida della Society of Health and Physical Educators (Shape America). Non sai da dove iniziare? Prova queste idee per allenarti divertendoti insieme ai bambini.
01. Trasforma tutto in un gioco.
Il modo più semplice (e a dirla tutta il più ovvio) per rendere l'allenamento più divertente è trasformarlo in un gioco, facendo passare in secondo piano la fatica fisica. I giochi tradizionali, come acchiapparella, Un, due, tre, stella! e il calcio, sono quelli che di solito piacciono ai più piccoli (dai 3 ai 5 anni), mentre i più grandi (fino alla pre-adolescenza) amano i percorsi a ostacoli, più dinamici e adatti alla loro soglia di attenzione relativamente bassa, spiega Santesson. Per creare un percorso personalizzato, identifica cinque o sei "ostacoli" nel tuo giardino o in casa, come una pila di cuscini da saltare o due alberi tra cui passare. Imposta un timer e sfida i bambini a terminare il percorso in un tempo stabilito, incoraggiandoli durante l'attività.
02. Lasciagli un po' di controllo.
"Di solito ai bambini piace decidere da soli; questo dà loro un senso di controllo", afferma Santesson. Prova a dare ai più piccoli (dai 3 ai 6 anni) un compito da svolgere. Di' loro che sono i tuoi compagni di allenamento ufficiali e che il loro compito è quello di seguirti il più possibile nella tua routine di yoga o di tirarti una palla medica leggera tra un sit-up e l'altro. Ai più grandi lascia scegliere o inventare un allenamento da fare insieme a te, unendo cinque o sei esercizi che suscitino il loro interesse. "Ai bambini piacerà dire per una volta a un genitore cosa fare e quando vedranno che ti muovi e ti diverti avranno voglia di unirsi a te", aggiunge Santesson. Aiutali a trovare nuove routine ed esercizi da provare nella raccolta "Per tutta la famiglia" e la raccolta "Le basi del training", sull'app NTC.
"Ai bambini piacerà dire per una volta a un genitore cosa fare e quando vedranno che ti muovi e ti diverti avranno voglia di unirsi a te"
Karen Santesson, Nike Child Development Center
03. Stimola la loro immaginazione.
Che stiate facendo un gioco che prevede un'attività cardio intensa o che vi stiate allenando insieme, più riesci a stimolare l'immaginazione dei tuoi bambini, meglio è. "Le idee fantasiose catturano ancora di più la loro attenzione e semplificano l'interazione durante l'attività, riducendo le possibilità di distrazione", afferma Santesson.
Ad esempio: tua figlia non è una bimba di 3 anni, ma una farfalla che vola da una parte all'altra del giardino. Puoi chiederle: "Di che colore sono le tue ali?". Tuo figlio di 10 anni non sta davvero eseguendo affondi in soggiorno, sta saltando da una pietra all'altra per attraversare un fiume di lava bollente. Chiedigli: "Fammi vedere quanto velocemente riesci a fuggire dal vulcano-divano!". Se gli adulti mostrano vero entusiasmo, di solito i bambini si entusiasmano a loro volta. Creare una scena di fantasia è un modo valido per innescare questo meccanismo. Per attirare la loro attenzione fin dall'inizio prova a inventare una scena in base ai loro interessi del momento, come la danza, i dinosauri o un atleta, suggerisce Santesson.
Se tutti i tuoi tentativi falliscono e i tuoi bambini stentano a interessarsi all'attività fisica, Santesson suggerisce di offrire loro un premio come ricompensa per l'attività. Possono scegliere la merenda del pomeriggio o un gioco da tavolo. Se tutto va bene, dopo che si saranno divertiti facendo fitness per qualche giorno o qualche settimana di seguito, sceglieranno spontaneamente l'attività fisica invece del divano.