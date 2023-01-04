Quale dovrebbe essere la calzata delle sneakers? L'opinione di un podologo | Articolo "OGC"

Calzata e supporto sono aspetti da considerare per tutti i tipi di scarpe, non solo per i modelli ad alte prestazioni. Questo vale anche per pantofole, sandali, scarpe eleganti e scarpe sportive.

"Se soffri di dolore cronico al piede, ad esempio al tallone o all'arco plantare, oppure di fascite plantare, devi mantenere i piedi stabili durante qualsiasi attività", spiega Brad Schaeffer, D.P.M., podologo e chirurgo del piede e della caviglia in esercizio a New York City. "La causa della maggior parte dei dolori e delle irritazioni è l'affaticamento dei piedi – i ripetuti strappi e stiramenti quando camminiamo, corriamo o svolgiamo attività ad alta intensità".

Se soffri di dolore cronico al piede o di altre condizioni che possono aggravarsi se corri o fai altri esercizi, chiedi una consulenza medica.

Per dare il giusto supporto ai piedi, inizia individuando la misura corretta. Quando acquisti un nuovo paio di scarpe, è necessario tenere a mente due misure fondamentali del piede: larghezza e lunghezza. Per larghezza, le scarpe Nike sono disponibili in taglie regolari, larghe ed extra larghe. Se le scarpe di larghezza normale ti sembrano troppo strette, provane un paio larghe o extra larghe.

La calzata è corretta quando le scarpe aderiscono bene all'area mediale e al tallone, sia anteriormente che posteriormente. Dovrebbe inoltre esserci un po' di spazio davanti: se le dita sfregano contro la punta, è probabile che le scarpe siano troppo strette e possano causare dolore o fastidio a dita e unghie. D'altra parte, scarpe troppo lunghe o troppo larghe possono far scivolare i piedi all'interno, causando un'andatura instabile quando cammini o corri.

Tieni presente che nell'arco della giornata i piedi tendono a gonfiarsi, quindi è meglio provare le scarpe nel pomeriggio o di sera. Anche i piedi degli adulti possono diventare più lunghi o più larghi nel corso della vita, per effetto di una maggiore elasticità di legamenti e tendini con il passare del tempo. È una cosa normale e quindi è consigliabile provare le scarpe di persona, quando possibile.