Lo psicologo dello sport Jim Taylor spiega come incoraggiare i bambini a praticare uno sport

Meno dell'1% dei bambini diventano atleti professionisti. Ma coinvolgere i bambini nello sport non dovrebbe avere come scopo crescere la prossima Serena o il prossimo LeBron, afferma lo psicologo sportivo, PhD ed esperto in genitorialità Jim Taylor; si tratta di fornire gli strumenti mentali necessari affinché crescano sani e felici e riescano ad affermarsi nella vita. In questo episodio di Trained, l'ex sciatore alpino si unisce alla conduttrice Jaclyn Byrer per analizzare i vantaggi di praticare sport in giovane età e per condividere alcuni consigli su come i genitori possono rendere e mantenere partecipi i bambini. Il segreto, dice, sta nel creare esperienze sportive positive e non lasciarsi assorbire dall'industria dello sport giovanile. Basandosi sulla sua esperienza di padre di due atlete, approfondisce inoltre tutti i fattori che aiutano a mantenere le ragazze coinvolte nello sport e identifica i modi in cui ciascuno di noi può contribuire a colmare questo divario di genere.