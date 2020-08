Podcast Trained: Andy Puddicombe

Grandi non si nasce, si diventa con l'allenamento. È ispirandosi a questo principio che la serie di podcast "Trained" di Nike esplora l'avanguardia del fitness olistico per aiutarti a migliorare come trainer e atleta. Sintonizzati per scoprire le innovazioni, gli approfondimenti e le tendenze più recenti del mondo del training secondo gli esperti del settore.

In questo episodio, Andy Puddicombe, co-fondatore e portavoce di Headspace, parla dell'importanza della mindfulness nell'allenamento e di quanto la giusta mentalità sia fondamentale per ottenere prestazioni straordinarie a qualsiasi livello. Unisciti a Ryan Flaherty e Andy, scopri la differenza tra pensiero positivo e meditazione consapevole e come puoi rafforzare la mente come qualsiasi altro muscolo.