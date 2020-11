Conservare le energie mentali per rendere al meglio

La scienza della stanchezza mentale

Secondo Kristy Martin, assistente presso il Research Institute for Sports and Exercise della University of Canberra in Australia, come si può essere fisicamente stanchi dopo una corsa di 15 km o un rapido allenamento HIIT, si può essere mentalmente affaticati dopo una lunga giornata di lavoro o un compito difficile anche di soli pochi minuti. Un'attività che provoca stanchezza mentale è in genere "qualcosa che preferiresti non fare, o perché è molto impegnativa o perché molto noiosa", afferma Martin.



Altri studi hanno dimostrato che la stanchezza mentale può influire negativamente sulla capacità di mantenere un determinato livello di potenza su una cyclette, di eseguire un esercizio isometrico (come un plank) o di mantenere la velocità per una nuotata di 1.500 metri. Eppure, in nessuno di questi casi si tratta di sprint. Questo perché la resistenza, ovvero secondo Martin "qualunque attività in cui bisogna tenere il ritmo", può richiedere un notevole sforzo mentale per decidere di andare avanti. "E poiché la stanchezza mentale fa aumentare la percezione dello sforzo, tale decisione diventa più difficile man mano che si va avanti", sostiene Martin. Durante uno scatto di 20 secondi, al contrario, c'è meno tempo per pensare o perdere la motivazione.