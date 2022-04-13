One Box di Nike dimezza gli imballaggi

Consegna speciale: One Box dimezza gli imballaggi
Innovazione
Per contribuire a ridurre gli sprechi, il team che in Nike si occupa degli imballaggi sta abbandonando l'utilizzo della doppia confezione a favore di una nuova concezione della classica scatola da scarpe.
Presentato da Move to Zero, l'impegno di Nike per azzerare gli sprechi e le emissioni di carbonio e proteggere il futuro dello sport.
"L'imballaggio è un aspetto a volte trascurato", afferma Rich Hastings, da oltre 20 anni ideatore dei design personalizzati per le scatole da scarpe Nike. "Ma ciò a cui spesso non si pensa è che può avere un enorme impatto sull'ambiente".
Potresti aver notato quell'impatto quando le scarpe acquistate online ti arrivano in una scatola contenuta a sua volta in un'altra scatola. "Sapevamo di poter migliorare il modello esistente", afferma.
Rich e il suo team hanno avuto la possibilità di farlo grazie al progetto riguardante Space Hippie, la novità del 2020: una linea di scarpe realizzate in materiale riciclato per il 25-50 per cento del loro peso, che necessitava di un contenitore evidentemente a basso impatto coerente con il nuovo design orientato al futuro.
Rich Hastings ha contribuito a dare vita a One Box dopo aver lavorato sulla scatola di Space Hippie (al centro), che ha sostituito l'imballaggio che tutti conosciamo e che prevedeva
una scatola dentro l'altra.
"Space Hippie è stata il punto di partenza", afferma Erica Swanson del dipartimento Sustainable Product Operations. "Volevamo una soluzione innovativa con cui spedire le scarpe direttamente nella loro scatola, anziché inviare una scatola che ne contenesse un'altra".
Quindi, per ogni paio di scarpe acquistato online ci sarà una scatola in meno in viaggio e nel cestino della differenziata. Sembra un'idea semplice, ma qualsiasi innovazione richiede molto lavoro prima di essere portata a compimento.
Test e feedback
"Doveva essere una versione limitata. Così ci siamo detti, 'Facciamoci coraggio e proviamo qualcosa che non siamo sicuri possa funzionare'", racconta Rich sulla collezione di sneakers che viene spedita nella loro scatola oblunga.
"Ma quelle scarpe erano così popolari che abbiamo dovuto correggere velocemente il tiro. Abbiamo ricevuto molti feedback sul fatto che la confezione non fosse abbastanza tenace da resistere agli urti del trasporto, quindi ci siamo dati da fare per adeguarla."
Con One Box, Erica Swanson sta aiutando Nike a raggiungere nuovi livelli. "Abbiamo appreso che l'86% dei consumatori è disposto
a collaborare con i marchi per renderli più sostenibili", spiega. "Con One Box veniamo incontro a questa esigenza".
Rich e il suo team hanno svolto una serie di prove strutturali, come test di schiacciamento che hanno sottoposto la scatola a svariati urti, per assicurarsi che sarebbe arrivata indenne fino alla consegna. Questi test hanno aiutato il team a costruire un contenitore ancora più robusto e hanno dimostrato che il progetto poteva funzionare anche su scala più ampia.
Il risultato di sognare e testare in grande? Nike One Box. Il suo attuale design è adatto a quasi tutti i modelli prodotti da Nike. E, sebbene possa apparire diversa dalla scatola iniziale, il suo scopo rimane lo stesso: ridurre gli sprechi.
Spedire le scarpe direttamente nella loro scatola eliminando il contenitore esterno (più tutto l'imballaggio supplementare) è un ulteriore passo avanti.
Rispetto agli imballaggi tradizionali, One Box riduce gli sprechi del 51 per cento per ogni singolo ordine online, indipendentemente dalla scarpa contenuta.
Rispetto agli imballaggi tradizionali, One
Box riduce gli sprechi del 51 per cento
per ogni singolo ordine online, indipendentemente
dalla scarpa contenuta.
Come si fa a trasformare una scatola in una rivoluzione? Secondo Chris Conklin, il segreto è sviluppare un'ossessione per i dettagli.
Meno è meglio
"Il nostro team ha collaborato per capire a fondo in che modo il cliente avrebbe interagito con la confezione", spiega Chris Conklin, che si occupa di design degli imballaggi.
Analizziamo uno per uno i risultati di tutto questo lavoro:
- Esterno anonimo
Vista da lontano One Box potrebbe non sembrare nulla di eccezionale, ma è proprio questo il punto. "È stata una scelta strategica, orientata alla sicurezza", spiega Chris riguardo alla decisione di non apporre alcun logo visibile. "Non volevamo che dalla scatola si potesse intuire che all'interno ci sono un paio di scarpe nuove".
- Resi senza nastro
Il coperchio della scatola è fissato con una striscia adesiva per ridurre lo spreco di nastro. Ma a volte qualcosa non va, quindi sapevamo di dover affrontare anche la questione dei resi. Ecco perché all'interno della confezione è stata aggiunta una seconda striscia adesiva, che consente di sigillare nuovamente la scatola e restituire le scarpe.
- Grafica che non macchia
"Abbiamo provato a utilizzare colori diversi per le grafiche all'interno della confezione", spiega Chris. "Ma quando abbiamo notato che l'inchiostro tendeva a macchiare le intersuole bianche, siamo passati al bianco per mantenere il prodotto perfetto".
E il modo in cui abbiamo applicato l'inchiostro bianco è rimasto fedele allo scopo primario di ridurre gli sprechi. "Pensavamo al consumo di acqua legato ai processi di stampa, e volevamo che il design fosse abbastanza ridotto da mantenere limitata l'impronta ambientale complessiva".
Se ti viene consegnata una One Box, vedrai tutte queste caratteristiche con i tuoi occhi: un'unica scatola che rappresenta la combinazione di un contenitore per spedizioni e una scatola da scarpe. Potresti anche trovarla leggermente segnata. "Consideralo un promemoria del fatto che avrai dato il tuo contributo alla riduzione degli sprechi", suggerisce Erica.
Il futuro delle scatole da scarpe
Questo significa che One Box sostituirà tutte le attuali scatole da scarpe? No, almeno non subito. Quest'anno ne saranno spedite milioni, e tale numero potrà crescere solo grazie a test e migliorie mirate. "Anche se ci muoviamo su grandi numeri, è ancora un progetto pilota", spiega Erica. "È possibile che One Box cambi nel tempo per come si presenta, per l'utilizzo che ne viene fatto e per il numero di scatole che possiamo risparmiare".
E proprio come Space Hippie ha ispirato questo contenitore rivoluzionario, One Box sta facendo nascere nuove idee per modificare altre abitudini di imballaggio. Ad esempio, riducendo la quantità di carta utilizzata per riempire le punte delle scarpe o eliminando i sacchetti di plastica che racchiudono i singoli capi di abbigliamento.
Rich nota che l'iniziativa fa parte di un contesto ancora più grande: la volontà generalizzata di Nike di ridurre gli imballaggi dei prodotti, un impegno in continua evoluzione.
"Siamo i leader in questo settore, ma è solo l'inizio."
Erica Swanson
Senior Director, Sustainable Product Operations
"Siamo i leader in questo settore, ma
è solo l'inizio."
Erica Swanson
Senior Director, Sustainable Product Operations
Per saperne di più: visita il sito Nike.com/Sustainability per seguire ogni fase del nostro percorso e scoprire nuovi modi per contribuire alla missione Move to Zero e azzerare insieme le emissioni di carbonio e gli sprechi.
Fotografia: Ariel Fisher
Testi: Rebecca Coolidge