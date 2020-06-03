Noodles di riso con gamberi freschi

Alimentazione
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Di Nike Training

Ricetta dei noodles di riso con gamberi

Una ricetta facile e salutare pronta in soli 20 minuti. Per 4 porzioni.

Unisci questi semplici ingredienti per un delizioso piatto di gamberi e noodles di riso, ricco di gusto e proteine. Perfetto per il pranzo o la cena!

Sano, facile da preparare e, naturalmente, delizioso!

Ingredienti

17 once di gamberi crudi sgusciati
7 once di porro
1 cucchiaio di olio d'oliva
14 once di fagioli edamame spellati
1 ⅔ tazze di latte di cocco a basso contenuto di grassi
½ tazza di salsa di soia
1 ⅔ tazze di acqua
7 once di noodles di riso

Ingredienti

480 g di gamberi crudi sgusciati
200 g di porro
15 ml di olio d'oliva
380 g di fagioli edamame spellati
400 ml di latte di cocco a basso contenuto di grassi
120 ml di salsa di soia
400 ml di acqua
200 g di noodles di riso

Istruzioni:

  1. Tagliare il porro a fettine sottili. Riscaldare l'olio in una casseruola a fuoco medio-alto. Aggiungere il porro e lasciare ammorbidire, quindi aggiungere i gamberi e cuocere per uno o due minuti su ciascun lato. Aggiungere i fagioli edamame, il latte di cocco, la salsa di soia e l'acqua.
  2. Portare il mix a ebollizione e lasciare cuocere per alcuni minuti. Mettere da parte. Nel frattempo, far bollire i noodles per il tempo indicato sulla confezione e scolare. Unire i noodles al mix di gamberi in una ciotola e servire. Per condire, aggiungere peperoncino, coriandolo e lime.

Informazioni nutrizionali per porzione

Calorie 693
Carboidrati 61 g
Proteine 41 g
Grassi 32 g

Ricette salutari da Lifesum.

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Data di pubblicazione originale: 3 giugno 2020

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