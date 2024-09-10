Guida alle misure di Nike Blazer
Guida agli acquisti
Tutto ciò che devi sapere per scegliere la giusta misura di Nike Blazer.
Nata in origine come scarpa da basket, Nike Blazer fece il suo debutto nel 1973. Oggi è tra le silhouette più iconiche del brand. Questa sneaker a taglio alto o basso è un pezzo irrinunciabile per qualsiasi guardaroba. Il suo design sobrio ed essenziale sfoggia un vistoso Swoosh Nike laterale sulla resistente tomaia in pelle, che dona supporto alla caviglia. Qui scoprirai i nostri consigli per scegliere la calzata e la misura di Nike Blazer che fanno per te.
Domande frequenti sulle misure di Nike Blazer
Nike Blazer tende a calzare mezza misura in meno, quindi il nostro consiglio è di acquistare mezzo numero in più rispetto alla tua solita misura Nike. Tuttavia, potresti considerare anche altri fattori per stabilire se prendere una misura in più o in meno di questa scarpa.
- Per una calzata avvolgente: scegli la tua solita misura Nike se preferisci che la scarpa aderisca bene al piede.
- Per una calzata ampia: scegli un numero in più rispetto alla tua misura Nike abituale per dare maggiore agio al piede.
- Per indossare la scarpa velocemente: allaccia Blazer senza stringerla troppo se vuoi infilarla e toglierla in un attimo.
Come calza Nike Blazer?
Rispetto a Nike Air Force 1, Nike Blazer ha una punta più bassa. È anche più affusolata, con un avampiede meno ampio che la rende più avvolgente. Questa differenza nel design fa di Blazer una sneaker maggiormente compatta, quindi potrebbe sembrarti più stretta, specialmente in punta. Qualora preferissi una calzata più ampia come quella di Air Force 1 o Dunk, ti consigliamo di scegliere mezzo numero in più per avere un comfort ideale. Se invece prediligi una scarpa che offre maggiore agio in punta e nella zona dell'avampiede, allora è meglio scegliere un numero in più.
Qual è la mia misura di Nike Blazer?
Se di solito porti un 44 come misura Nike, per Blazer considera un 44,5. Se per Air Force 1 porti il 42,5, per Nike Blazer dovresti scegliere il 43.
Tipo di allacciatura
Se ti piace allacciarti le scarpe in modo classico per avere stabilità e comfort, ti consigliamo di scegliere mezzo numero in più. In questo modo, la scarpa ti darà il supporto ideale mentre cammini, a patto di non stringere troppo i lacci. Per una calzata ancora più rilassata anche a scarpa allacciata, scegli un numero in più e avrai tutto il comfort che cerchi.
Un'allacciatura morbida può essere la scelta vincente per chi ha la pianta del piede larga o per chi desidera una calzata ampia e confortevole, perché aiuta a darti più agio e a distribuire uniformemente la pressione sul dorso del piede. Se lasci i lacci allentati potrai anche indossare le scarpe facilmente, soprattutto il modello Blazer, che offre una calzata più avvolgente.