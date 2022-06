Trovare delle buone scarpe per saltare la corda

Se non hai mai praticato il salto della corda, il miglior tipo di corda per iniziare è quella segmentata. È più facile da utilizzare e mantiene meglio la forma. Le corde per saltare non hanno misure personalizzate, quindi dovrai essere tu a regolare la corda per trovare la lunghezza adatta. Per farlo, posizionati al centro della corda e tieni le due impugnature all'altezza delle ascelle. Troverai così l'altezza ideale per saltare la corda.



Inoltre, assicurati di avere spazio sufficiente per saltare. A differenza di altre attività come lo stretching o gli esercizi con i pesi, nel salto della corda si utilizza l'attrezzatura sopra, dietro e davanti a sé. Per evitare di colpire qualcuno, o qualcosa, ti consigliamo di posizionarti all'interno di un'area di 120 x 180 cm, con uno spazio di circa 25 cm sopra la testa.



Inoltre, è importante pensare alla superficie su cui saltare. Superfici morbide come tappeti o erba non sono l'ideale, dato che potresti scivolare. D'altro canto, cemento e asfalto sono troppo duri. L'impatto può affaticare eccessivamente i tuoi muscoli e le articolazioni. Scegli piuttosto un pavimento in parquet, una superficie in compensato o un tappetino.



Una volta che tutto è pronto, ci sono vari modi di saltare la corda. Puoi optare per lo stile tradizionale, facendo passare la corda sopra la testa e attorno a tutto il corpo, saltando a piedi uniti. Oppure, puoi anche:

Alternare talloni e punta dei piedi

Saltare su una gamba sola

Sollevare le ginocchia il più possibile

Saltellare da un lato all'altro a ogni salto

Incrociare le braccia mentre salti

Aggiungere salti più complessi man mano che ti senti più a tuo agio con questo tipo di allenamento può contribuire a far sì che l'esercizio resti sempre nuovo e interessante.