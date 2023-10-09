I migliori pantaloni tuta Nike
Guida agli acquisti
Scopri tutte le opzioni: dai modelli aderenti e confortevoli a quelli ampi e comodi.
I pantaloni tuta sono un must-have dell'abbigliamento athleisure. Ideali per rilassarti in casa o per pranzare fuori con gli amici, e in tante altre situazioni, i pantaloni tuta Nike offrono prima di tutto funzionalità e comfort. Non ti sembra abbastanza? Sono anche carini!
Vorresti sapere quali sono le qualità che rendono i migliori pantaloni tuta Nike inimitabili? Trovare la caratteristica che merita il primo premio, passando in rassegna i vari materiali esclusivi impiegati in tanti modelli diversi, non è impresa facile. I pantaloni realizzati in Nike Sportswear Club Fleece, ad esempio, sono spesso preferiti per il relax, mentre i pantaloni Nike Forward sono adatti per le uscite casual. Alcuni modelli di pantaloni tuta Nike, come i jogger, abbinati a una maglia strutturata permettono di creare un outfit adatto al lavoro.
Qualunque tipo di pantaloni tuta desideri, con un tocco di classe o abbastanza comodi per spaparanzarti sul divano, di seguito puoi trovare i migliori modelli Nike che fanno al caso tuo.
I migliori pantaloni tuta Nike
1. I migliori pantaloni tuta da donna
Disponibili in un'ampia gamma di silhouette e colori, dai classici pantaloni tuta grigi a modelli colorati e grintosi, i pantaloni tuta Nike Sportswear riescono a stare al passo con le tue giornate piene di attività diverse. Questa linea di pantaloni confortevoli offre tre diversi tipi di fleece da prendere in considerazione.
Per uno stile raffinato e su misura, adatto sia ad allenamenti ad alta intensità in palestra che a una giornata di shopping, opta per un modello realizzato in Nike Tech Fleece. Questo tipo di fleece presenta una struttura termica innovativa che aiuta a trattenere il calore del corpo senza appesantire.
Per le occasioni più importanti, la precedenza va ai pantaloni in Nike Phoenix Fleece, disponibili con una grande varietà di tagli e design moderni. Oltre a una vestibilità ampia, questi pantaloni presentano dettagli, come gli orli tagliati e i bordi oversize, che aggiungono un tocco di originalità.
Poi ci sono i modelli Nike Club Fleece, non solo eccellenti per ogni attività sportiva, ma anche in grado di trattenere il calore quando le temperature scendono. Resistenti, ma leggeri, questi pantaloni morbidi al tatto sono pensati per seguire ogni tuo movimento, in quanto sono elasticizzati e dotati di una fascia elastica in vita.
Abbinamento suggerito: top Nike Sportswear dalla vestibilità ampia.
I pantaloni tuta in fleece a vita alta o bassa stanno benissimo sia con una t-shirt corta che con un top oversize che arriva a metà coscia. Prova a infilare una t-shirt lunga e aderente nei tuoi pantaloni jogger preferiti per un outfit d'effetto oppure scegli un modello più baggy da tenere fuori per un look più casual.
2. I migliori pantaloni tuta da uomo
I pantaloni tuta Nike Sportswear sono adatti a un'ampia gamma di attività. Con indosso un paio di pantaloni Nike Club Fleece, puoi passare agevolmente da un trekking non troppo impegnativo a brevi commissioni da sbrigare in città. Morbidi e felpati all'esterno, questi pantaloni presentano all'interno un tessuto spazzolato che contribuisce all'isolamento dal calore. Puoi trovare anche i classici pantaloni tuta grigi.
Ispirata alle iconiche sneakers Nike Air, la linea Nike Sportswear Air è un'ottima scelta per aggiungere un tocco di classe. Indossa i pantaloni con una maglia oversize per un outfit d'impatto approvato dalle star dell'atletica, o abbinali a una t-shirt e uno smanicato per un tocco sportivo più casual.
Abbinamento suggerito: maglia lifestyle Nike Sportswear
Opta per un look monocromatico o mixa più tonalità della palette per ottenere un outfit colorato. A maniche corte o lunghe, con grafica o a tinta unita, le t-shirt disponibili per creare il tuo look sono innumerevoli.
3. I migliori pantaloni tuta per bambini
Con tanti modelli di pantaloni jogger colorati, anche i più piccoli possono creare uno stile personale. Adatti per scatenarsi durante la ricreazione o per giocare a casa di amici dopo la scuola, questi pantaloni tuta, oltre a essere confortevoli, offrono una palette di colori per provare a esprimere la propria personalità.
I pantaloni tuta Nike realizzati in Nike Club Fleece, un esclusivo materiale molto apprezzato, liscio all'esterno e morbido all'interno, si adattano perfettamente ai movimenti dei più piccoli. Per le giornate più fredde, i modelli della linea Nike Tech Fleece, in un fleece leggero di alta qualità, sono la scelta ideale. Offrono anche molte tasche dotate di zip e ben rifinite in cui bambini e bambine possono riporre i loro oggetti essenziali mentre giocano.
I pantaloni jogger Nike Icon Fleece sono invece preferiti da chi, nonostante la tenera età, sa già apprezzare un tocco di eleganza. Questi modelli dal design strutturato si prestano a un look d'impatto da sfoggiare a cena fuori con tutta la famiglia. Inoltre, le speciali tasche laterali Nike FlyEase permettono di tenere al sicuro gli oggetti in modo facile e veloce senza doversi preoccupare delle zip.
Abbinamento suggerito: t-shirt con grafica Nike
Per completare il look, l'ideale è una maglia d'effetto, in uno dei tanti colori vivaci, motivi e grafiche disponibili. E per aumentare il calore, basta aggiungere una giacca foderata in fleece.
4. I migliori pantaloni tuta all'insegna della sostenibilità
Per molte persone è molto importante indossare capi di abbigliamento realizzati pensando alla sostenibilità. I pantaloni tuta Nike con dicitura "realizzati con materiali sostenibili" contengono fibre riciclate per almeno il 50% (per scoprire di più sulle fibre riciclate utilizzate nell'abbigliamento Nike, dai un'occhiata ai materiali con minore impatto nell'ambito del percorso Move to Zero di Nike).
I pantaloni tuta realizzati in materiali sostenibili comprendono modelli morbidi, opzioni vintage o design eleganti realizzati in poliestere riciclato. Una serie di pantaloni realizzati con i tuoi tessuti Nike preferiti (Phoenix Fleece, Therma-FIT e Tech Fleece) contiene materiali sostenibili, quindi la scelta di opzioni è davvero vastissima.
Abbigliamento preferito: maglia Nike all'insegna della sostenibilità
Sostieni la causa della sostenibilità sfoggiando maglie aderenti a manica lunga, classiche polo, modelli con zip per la palestra e altri capi tutti realizzati almeno per il 50% in materiali riciclati. Puoi trovare qualsiasi modello, da t-shirt aderenti con grafica a felpe grigie oversize.
Testo di Korin Miller