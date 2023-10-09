Disponibili in un'ampia gamma di silhouette e colori, dai classici pantaloni tuta grigi a modelli colorati e grintosi, i pantaloni tuta Nike Sportswear riescono a stare al passo con le tue giornate piene di attività diverse. Questa linea di pantaloni confortevoli offre tre diversi tipi di fleece da prendere in considerazione.

Per uno stile raffinato e su misura, adatto sia ad allenamenti ad alta intensità in palestra che a una giornata di shopping, opta per un modello realizzato in Nike Tech Fleece. Questo tipo di fleece presenta una struttura termica innovativa che aiuta a trattenere il calore del corpo senza appesantire.



Per le occasioni più importanti, la precedenza va ai pantaloni in Nike Phoenix Fleece, disponibili con una grande varietà di tagli e design moderni. Oltre a una vestibilità ampia, questi pantaloni presentano dettagli, come gli orli tagliati e i bordi oversize, che aggiungono un tocco di originalità.

Poi ci sono i modelli Nike Club Fleece, non solo eccellenti per ogni attività sportiva, ma anche in grado di trattenere il calore quando le temperature scendono. Resistenti, ma leggeri, questi pantaloni morbidi al tatto sono pensati per seguire ogni tuo movimento, in quanto sono elasticizzati e dotati di una fascia elastica in vita.



Abbinamento suggerito: top Nike Sportswear dalla vestibilità ampia.

I pantaloni tuta in fleece a vita alta o bassa stanno benissimo sia con una t-shirt corta che con un top oversize che arriva a metà coscia. Prova a infilare una t-shirt lunga e aderente nei tuoi pantaloni jogger preferiti per un outfit d'effetto oppure scegli un modello più baggy da tenere fuori per un look più casual.