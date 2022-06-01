I migliori costumi da bagno Nike da donna per nuotare o rilassarsi in piscina
Guida all'acquisto
Dai costumi interi ispirati alle sneakers ai bikini double-face, i costumi da bagno Nike da donna sono adatti sia in spiaggia sia in piscina.
Le giornate migliori in spiaggia o in piscina iniziano con il bel tempo e uno splendido costume da bagno. Quando cerchi un costume in cui sentirti a tuo agio, considera se ne hai bisogno per nuotare, rilassarti in piscina o fare surf in riva al mare.
I costumi da bagno Nike da donna sono disponibili in una varietà di modelli e vestibilità, adatti a tutti i tipi di sport acquatici. Ecco cosa cercare quando acquisti un nuovo costume da bagno Nike.
Costumi da bagno interi
Nella collezione Nike Swim da donna, troverai costumi interi realizzati per attività ad alta intensità, come le ripetute di nuoto. Il costume da bagno Nike Fastback, ad esempio, presenta ampie bretelle per una vestibilità stabile, copertura inferiore standard e cuciture piatte che aiutano a ridurre le irritazioni.
Il costume intero Solid Lace-Up Bandeau, invece, sostiene il busto in modo più leggero e ha una bretella rimovibile. Inoltre, la copertura posteriore minima e il taglio sgambato lasciano scoperta un po' più di pelle.
Costumi da bagno a due pezzi
Prova a mixare e abbinare top e pezzo inferiore dei bikini per divertirti con la tua collezione di costumi da bagno. Nike Swim offre vari modelli di top per bikini: a fascia, tie-back, tankini, bralette, top reversibile e persino un “midkini” con scollo arrotondato che è un compromesso tra un bikini e un tankini.
I pezzi inferiori abbinati a ogni top sono disponibili con diversi tagli: a vita alta, sgambati o vestibilità standard. Se desideri maggiore copertura per determinati sport acquatici, Nike offre anche shorts da nuoto attillati e a vita alta, con interno gamba di 15 centimetri.
Supporto
Trovare il sostegno adeguato per il seno è talvolta difficile quando si acquista un costume da bagno, ma è comunque importante, soprattutto se si prevede di indossarlo per attività più intense, come il beach volley. Per un top per costume da bagno che offra un sostegno più efficace, cerca ad esempio bretelle e coppe regolabili.
Vestibilità
Nella scelta di un costume da bagno, la vestibilità è un fattore fondamentale da considerare. Un costume da bagno deve essere confortevole e rimanere fermo durante i tuffi in piscina. Un costume da bagno troppo attillato può lasciare dei segni sulla pelle e limitare il movimento, mentre uno troppo ampio può iniziare a cedere e a scivolare non appena assorbe acqua.
Quando acquisti un nuovo modello, controlla la guida alle taglie dei costumi da bagno Nike e prendi ogni misura di cui non sei sicura prima di fare la tua scelta. Ecco come:
- Busto: esegui la misurazione in corrispondenza del punto più ampio del busto, mantenendo il metro in orizzontale.
- Girovita: esegui la misurazione in corrispondenza del punto più stretto dell'addome (di solito quello in cui il corpo si piega lateralmente), mantenendo il metro in orizzontale.
- Fianchi: esegui la misurazione in corrispondenza del punto di massima larghezza dei fianchi, mantenendo il metro in orizzontale.
- Torso: esegui la misurazione dal punto più alto della spalla (tra la base del collo e l'articolazione della spalla) lungo la parte più ampia del busto, attraverso le gambe e su per la schiena fino al punto di partenza.
Suggerimento: se le misurazioni relative alla circonferenza dei fianchi e del girovita corrispondono a due taglie consigliate diverse, ordina quella indicata in base alla misurazione dei fianchi.
Testo di Emilia Benton