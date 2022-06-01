I migliori costumi da bagno Nike da donna

Prova a mixare e abbinare top e pezzo inferiore dei bikini per divertirti con la tua collezione di costumi da bagno. Nike Swim offre vari modelli di top per bikini: a fascia, tie-back, tankini, bralette, top reversibile e persino un “midkini” con scollo arrotondato che è un compromesso tra un bikini e un tankini.

I pezzi inferiori abbinati a ogni top sono disponibili con diversi tagli: a vita alta, sgambati o vestibilità standard. Se desideri maggiore copertura per determinati sport acquatici, Nike offre anche shorts da nuoto attillati e a vita alta, con interno gamba di 15 centimetri.