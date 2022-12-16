Le migliori giacche in fleece Nike

Le giacche in fleece Nike realizzate con materiali sostenibili presentano le caratteristiche più importanti di un'ottima giacca in fleece: sono confortevoli, resistenti e isolanti. In più, sono realizzate con materiali sostenibili, come il poliestere riciclato, derivante da bottiglie di plastica, e il nylon di recupero, proveniente da vari materiali come la moquette e le reti da pesca usate.