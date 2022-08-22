Le migliori fasce da running Nike
Consigli di stile
Queste fasce Nike leggere e traspiranti ti aiutano a ridurre al minimo le distrazioni durante la corsa.
Quando si tratta di investire in accessori per la corsa, una fascia da running di alta qualità può essere una scelta intelligente e relativamente economica. Le fasce da running tengono capelli e sudore lontani dal viso e dagli occhi, così puoi concentrarti sui chilometri da percorrere.
Continua a leggere per scoprire cosa cercare in una fascia da running ideale e dai un'occhiata alle migliori fasce da running Nike.
Quali sono le migliori fasce da running Nike?
Le fasce Nike sono pensate per semplificarti la vita qualuque sia il tuo sport e la tua attività: in sostanza, sono fatte per resistere al movimento continuo e al sudore.
Le migliori fasce da running devono contenere materiali traspiranti per velocizzare l'evaporazione del sudore dal viso ed evitare che entri negli occhi. Hanno anche un'eccellente vestibilità: aderiscono quanto basta per non scivolare durante una corsa, ma non tanto da provocare mal di testa.
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1.Fascia Nike Fury: la migliore fascia da running per la traspirabilità
Se hai in programma una corsa particolarmente impegnativa, dai un'occhiata alla fascia Nike Fury. Questo modello spesso ed elasticizzato impedisce al sudore di gocciolare sulla fronte o negli occhi. La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore dalla pelle facendolo evaporare rapidamente.
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2.Fascia per capelli Nike Skinny (confezione da 8): la migliore fascia leggera da running per tenere a bada i capelli
Se hai i capelli lunghi, la fascia Nike Skinny ti tiene le ciocche lontane dal viso. Disponibilie in vari colori, questa fascia è sottile, leggera e non ingombrante. In più, è realizzata con un elastico resistente e una piccola striscia in silicone che le impedisce di scivolare.
3.Fascia Nike (confezione da 6): la migliore fascia da running con aderenza extra
Leggermente più spessa della Nike Skinny, la fascia Nike classica è ideale per il running perché ha un elastico particolarmente flessibile, una striscia in silicone che la mantiene ben ferma ed è un po' meno sottile, per una sensazione di maggiore stabilità e aderenza intorno alla testa.
4.Fascia Nike Swoosh – Bambini (confezione da 6): la migliore fascia da running per bambini
La fascia Nike Swoosh è pensata per i bambini che amano passare da un'attività all'altra. Ogni fascia colorata contiene un elastico testurizzato e una resistente striscia in silicone. Inoltre, è lavabile a mano, quindi si può pulire in modo semplice e veloce.
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5.Fascia Nike Dri-FIT: la migliore fascia da running per un fit personalizzato
Come molte altre fasce da running Nike, la fascia Nike Dri-FIT è dotata della tecnologia traspirante Nike Dri-FIT, ma ha anche un'allacciatura regolabile per personalizzarne la vestibilità. Se le altre fasce non fanno al caso tuo, prova questo modello che puoi regolare a misura.
6.Fascia testurizzata con intreccio Nike: la migliore fascia da running per il comfort
Per un look esclusivo e una morbidezza ideale, prova la fascia testurizzata con intreccio Nike. Questa fascia, particolarmente comoda, presenta un intreccio sul davanti. Il tessuto misto, morbido e traspirante consente a ogni runner di passare senza problemi dalle corse lunghe al recupero post-allenamento.
Testo di Julia Sullivan, personal trainer certificata A.C.E.