Il miglior underwear Nike da uomo
Guida agli acquisti
Dai comodi boxer per tutti i giorni ai modelli adatti alle attività outdoor più impegnative, ecco alcuni consigli versatili sul miglior underwear da uomo Nike.
Immagina questa situazione: sei fuori a fare jogging e il tuo underwear continua a salire. Oppure, stai andando a una riunione dopo aver fatto una passeggiata in una giornata calda e ti senti sudato all'inguine. Questi fastidi quotidiani possono a volte rovinarti la giornata.
Iniziarla indossando il miglior strato base possibile ha la sua importanza. Il giusto underwear ti darà supporto e ti farà sentire a tuo agio, regalandoti comfort senza sudore per tutta la giornata, dalle riunioni di lavoro fino all'happy hour. Qualunque sia il modello di underwear che preferisci, tra boxer standard, boxer lunghi o slip, Nike ti permette di fare la scelta ideale per le tue esigenze.
Underwear da uomo in cotone per tutti i giorni
La linea Nike Dri-FIT Essential in cotone elasticizzato è l'ideale per scegliere ottimo underwear da uomo in cotone per ogni situazione. Realizzati in un tessuto 95% cotone e 5% spandex, questi modelli hanno la giusta dose di elasticità per darti comfort e libertà di movimento. La tecnologia Dri-FIT di Nike offre comfort e pelle asciutta quando sei in ufficio o in palestra e in altri ambienti. La pattina funzionale aggiunge praticità, mentre l'orlo ampio aiuta a evitare arricciamenti.
Scegli tra boxer standard, disponibili in confezioni da tre in nove diverse combinazioni di colore, o boxer lunghi, disponibili in due colori in confezioni da un solo paio.
Underwear da uomo per allenamenti impegnativi
Durante un allenamento intenso, hai bisogno di supporto e libertà di movimento. I boxer Nike Dri-FIT Essential Micro sono realizzati in microfibra, un tessuto estremamente morbido sulla pelle. La tecnologia traspirante mantiene la pelle asciutta e offre il massimo comfort durante gli allenamenti più intensi. Gli orli ampi contribuiscono a tenere i boxer al loro posto, mentre le cuciture piatte prevengono le irritazioni. Sono disponibili in confezioni da tre con cinque opzioni di colore. Ci sono anche modelli con sospensorio e boxer lunghi.
Un'altra opzione da prendere in considerazione sono i boxer Nike Dri-FIT Ultra-Stretch Micro, caratterizzati da massima elasticità a quattro vie, leggerezza, impercettibilità sulla pelle e orlo ampio. In alternativa, puoi dare un'occhiata ai boxer da uomo ultramorbidi Dri-FIT Reluxe, che offrono ancora più elasticità e un design adatto a ogni tipo di attività, o i boxer Dri-FIT ADV Micro in mesh elasticizzato e traspirante.
Underwear da uomo da indossare sotto gli shorts
Quando il meteo o l'attività richiedono di indossare gli shorts e non vuoi che l'underwear si veda, scegli modelli con orli corti. Realizzati in poliestere e spandex, i boxer Micro Nike Dri-FIT Ultra Stretch sono realizzati in morbido tessuto spazzolato con massima elasticità a quattro vie, per darti libertà di movimento in qualsiasi situazione. In più, la tecnologia traspirante aiuta a mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale per tutto il giorno. L'ampio orlo contribuisce a evitare che salgano, mentre la pattina funzionale offre maggiore praticità. Scegli una confezione da tre in nero o in una combinazione di nero e Neon Green.
Underwear da uomo per il running
Quando esci per andare a correre e desideri maggiore copertura e aderenza, i boxer lunghi sono la scelta che fa per te. Opta per boxer lunghi, come modello di underwear da uomo Dri-FIT Ultra Stretch Micro, e il gioco è fatto. Il tessuto elasticizzato a quattro vie offre comfort e libertà di movimento durante le long run, mentre l'ampio orlo li mantiene più fermi. Scegli una confezione da tre in nero o in nero e tonalità di grigio.
Testo di Erica Brooke Gordon