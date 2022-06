I migliori alimenti da mangiare prima e dopo un allenamento

Nell'ambito dell'alimentazione pre e post allenamento non esistono consigli applicabili indistintamente a ogni atleta e a tutti i tipi di workout. Tuttavia, organizzazioni come l'International Society of Sports Nutrition (ISSN) forniscono raccomandazioni generali, basate su dati concreti, su cosa mangiare prima e dopo l'esercizio fisico.



Gli esperti consigliano di adattare l'alimentazione sportiva al tipo e alla durata dell'allenamento, alla fase del ciclo di allenamento e agli obiettivi dell'atleta.



Può essere facile farsi sopraffare dai dettagli tecnici, quindi non preoccuparti che ogni singolo spuntino o pasto soddisfi il profilo nutrizionale specifico. Prima di arrivare a stabilire il piano nutrizionale perfetto, è normale procedere per tentativi e sbagliare.



In generale, gli esperti forniscono linee guida sul consumo di carboidrati, proteine e grassi. Affinché il nostro corpo sia in grado di funzionare in modo ottimale, abbiamo bisogno di tutti e tre questi macronutrienti in quantità variabili. Ciascuno di essi infatti ha un ruolo diverso e una diversa incidenza a seconda del tipo di atleta.

I carboidrati forniscono energia. Il corpo li trasforma in glucosio per usarli immediatamente come combustibile oppure li immagazzina come glicogeno nei muscoli. Chi pratica allenamenti di resistenza dovrebbe dare priorità ai carboidrati prima e dopo l'allenamento.

Le proteine forniscono gli amminoacidi, essenziali per costruire e mantenere il muscolo. Gli aminoacidi essenziali (EAA) non vengono prodotti dall'organismo e devono essere assunti attraverso alimenti o integratori. Chi pratica allenamenti per sviluppare la forza dovrebbe impegnarsi a consumare proteine prima e dopo ogni workout.

I grassi sono necessari per assorbire alcuni importanti micronutrienti (vitamine A, D, E e K). I grassi sani possono essere consumati prima o dopo gli allenamenti, ma in quantità minore.