Le migliori polo slim fit Nike da uomo da acquistare ora

Tre imperdibili polo slim fit Nike da uomo
Guida all'acquisto
Ideali per il golf, il tennis o per la vita di tutti i giorni, queste polo slim fit Nike offrono comfort e traspirabilità.
Le polo slim fit Nike sono realizzate in materiale traspirante, che allontana il sudore e offre comfort per tutto il giorno. Grande classico del guardaroba, le polo donano un look distinto ed elegante, perfetto per i pranzi post-partita o quando si è in giro per commissioni.
Prova queste polo slim fit Nike da uomo per attività come tennis, golf e molto altro: non te ne pentirai.
1.The Nike Polo – Polo Slim Fit da uomo
Disponibile a righe, con motivi e in tanti colori diversi, questa polo è realizzata in un mix di cotone biologico e fibre di poliestere riciclato. Un classico versatile, morbido ed elasticizzato, perfetto per il golf e per il tennis.
Caratteristiche principali:
- Tecnologia Dri-FIT per allontanare rapidamente il sudore
- Bordo posteriore allungato e spacchetti laterali per infilare e sfilare con facilità la polo dai pantaloni
- Occhielli ricamati nel giromanica per agevolare la circolazione dell'aria
- Colletto a costine per ridurre gli arricciamenti
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2.The Nike Polo Rafa – Polo Slim Fit da uomo
Immancabile nel guardaroba dei fan più sfegatati, questa polo vanta l'esclusivo logo del toro scatenato di Rafael Nadal ricamato sul petto.
Caratteristiche principali:
- Tecnologia Dri-FIT per mantenere la pelle asciutta durante gli scambi più intensi
- Tessuto in maglia per maggiore traspirabilità
- Cotone biologico e fibre di poliestere per una sensazione di morbidezza sulla pelle
3.Polo da tennis NikeCourt Dri-FIT Advantage da uomo
Sebbene venga considerata una polo, questa maglia dal taglio slim fit non ha il colletto, per garantire un maggiore ricircolo d'aria intorno al collo nelle giornate più calde sul green o durante le partite di tennis più impegnative.
Caratteristiche principali:
- Disponibile in cinque grintosi colori
- Tecnologia Dri-FIT per prevenire l'accumulo di sudore sulla pelle
- Zip con anello per maggiore traspirabilità nell'area del petto
- Cuciture dalle spalle alla parte anteriore della polo per un fit più aderente e che segue la forma delle braccia.
Testo di Julia Sullivan