Le migliori polo Nike da uomo
Guida all'acquisto
Quando la situazione richiede una maglia con colletto – che si tratti di giocare a golf, andare in ufficio o trascorrere una serata tra amici – una polo Nike è il capo giusto per te.
Per un tocco di stile: polo Nike Lifestyle
Stampe vivaci e floreali, colori brillanti o anche design elegante e minimalista: le polo Nike Lifestyle offrono sempre sia comfort che stile. Di ampia vestibilità, integrano la tecnologia Nike Dri-FIT che allontana il sudore.
Grazie a un misto di cotone e poliestere, il colletto non si arriccia sui bordi, il tessuto non forma fastidiosi pelucchi e la maglia non perde la sua forma. Con una pulizia adeguata, la polo Nike Lifestyle sembrerà sempre come nuova, lavaggio dopo lavaggio.
Per il green: polo Nike Golf
Questa collezione di polo da golf è disponibile in diverse tonalità, comprese quelle classiche, e presenta vari modelli con vestibilità aderente o più ampia, e anche a manica lunga. Le polo Nike Golf sono dotate di tecnologia Dri-FIT che dona comfort e mantiene la pelle asciutta ben oltre la diciottesima buca.
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Per il campo da tennis: polo Nike Tennis
Le maniche delle polo Nike Tennis sono realizzate con un design che impedisce al tessuto di arricciarsi o alle cuciture di stringere troppo, per consentirti di eseguire servizi, swing e volley in tutta tranquillità. Il tessuto leggermente elasticizzato è progettato per accompagnarti in ogni movimento, come raccogliere una palla o effettuare un pallonetto.
La tecnologia Dri-FIT mantiene la pelle fresca e asciutta per tutta la partita. Scegli una polo da tennis in tinta unita o con una striscia sottile sulla manica. Oppure, sfoggia l'esclusivo logo a forma di toro di Rafael Nadal, in bella mostra sul petto.
(Articolo correlato: Esercizi per migliorare il tuo gioco nel tennis, secondo i coach)
Per il campo da tennis: polo Nike Tennis
Le maniche delle polo Nike Tennis sono realizzate con un design che impedisce al tessuto di arricciarsi o alle cuciture di stringere troppo, per consentirti di eseguire servizi, swing e volley in tutta tranquillità. Il tessuto leggermente elasticizzato è progettato per accompagnarti in ogni movimento, come raccogliere una palla o effettuare un pallonetto.
La tecnologia Dri-FIT mantiene la pelle fresca e asciutta per tutta la partita. Scegli una polo da tennis in tinta unita o con una striscia sottile sulla manica. Oppure, sfoggia l'esclusivo logo a forma di toro di Rafael Nadal, in bella mostra sul petto.
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Testo a cura di Greg Presto