La storia delle Tigerbelles, secondo Chandra Cheeseborough

Anche se oggi non se ne sente parlare spesso, le Tigerbelles, la squadra femminile di atletica leggera della Tennessee State University, sono uno dei club sportivi di maggiore successo nella storia dello Stato. Ai tempi del leggendario coach Ed Temple, la squadra, formata storicamente solo da atlete nere, ha preparato 40 atlete olimpiche (vincitrici di 23 medaglie), molte delle quali vissute nel cosiddetto "Jim Crow South", prima dell'entrata in vigore del Titolo IX. Una delle velociste che ha infranto le barriere è Chandra Cheeseborough, o Coach Cheese, oro olimpico e direttrice di atletica leggera della TSU. In questo episodio, Chandra Cheeseborough si unisce alla presentatrice Jaclyn Byrer per raccontare la sua storia di Tigerbelle e condividere l'influenza che Ed Temple ha avuto su di lei come atleta e coach di successo. Inoltre, ci spiega in che modo mantiene viva la storia del club, condividendo alcuni consigli utili ad atlete e atleti che desiderano lasciare il segno.