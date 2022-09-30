Le migliori borse Nike per articoli da basket

È importante farsi trovare sempre pronti per raggiungere il parco o la palestra per una partita di basket improvvisata. Per quanto riguarda la capienza, forse sarà sufficiente una borsa leggera per piccoli oggetti indispensabili, come il telefono, le chiavi e una bottiglia d'acqua.

Le sacche con laccetti Nike sono ideali per queste occasioni: spesso grandi a sufficienza per un pallone da basket, sono però della dimensione giusta per portarle in spalla quando non hai molto da trasportare. Alcune sacche con laccetti hanno una tasca interna con zip facilmente accessibile per mettere al sicuro il telefono e le chiavi.