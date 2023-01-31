Attrezzatura Nike per gli allenamenti a casa

Con una vasta scelta di workout a casa, potrai allenarti quando vuoi, dando uno sprint in più alla tua routine. Puoi passare da allenamenti a basso impatto, tra cui yoga e workout per la mobilità, a sessioni più intense, come l'allenamento a intervalli ad alta intensità, conosciuto come HIIT, e l'allenamento di forza.

Oltre a riscaldarti adeguatamente (e a passare al defaticamento al termine dell'allenamento), hai bisogno della giusta attrezzatura per ottenere il massimo dal tuo workout e dal recupero. Se stai pensando di costruire una palestra in casa, grande o piccola che sia, o sei alla ricerca di attrezzi da aggiungere alla tua collezione, allora sei nel posto giusto. Ogni articolo è progettato per i movimenti che potresti eseguire durante una routine incentrata su mobilità, forza, training o recupero.

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