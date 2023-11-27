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Tienile pulite e dureranno più a lungo!

A nessuno piace mettere da parte le proprie scarpe preferite. Ma basta un po' di cura per continuare a indossarle molto più a lungo di quanto potresti aspettarti. E più chilometri riesci a percorrere con le tue scarpe, tanto meglio, per te e per il pianeta.

Rimettile in gioco

Per ridurre gli sprechi puoi iniziare da qualcosa di semplice come prenderti cura delle tue scarpe in modo che durino più a lungo. Trattale come delle compagne di squadra e usale esclusivamente per ciò per cui sono state create. Ogni abitudine quotidiana può fare la differenza, quindi immagina che risultato possiamo raggiungere se uniamo le forze.

Vuoi conoscere meglio le iniziative Move to Zero? Clicca qui sotto per scoprire di più sul nostro percorso verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi.

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La procedura corretta per pulirle

Pulire le scarpe che indossavi quando non hai potuto evitare di finire in una pozzanghera o calpestare del fango ti aiuterà a mantenerle sempre in buone condizioni per tante altre avventure all'aperto. Ma la procedura di pulizia non è sempre la stessa. Consulta la guida in basso per scoprire come pulire un paio di scarpe da running sporche di fango.

Scopri di più

Articoli in materiali riciclati

Scopri gli articoli da running che abbiamo realizzato con materiale riciclato o biologico nell'ambito di Move to Zero, il percorso di Nike verso l'annullamento degli sprechi e delle emissioni di carbonio per proteggere il futuro dello sport.

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Data di pubblicazione originale: 27 novembre 2023